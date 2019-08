'B&S presteert zoals verwachtingen'

Gepubliceerd op | Views: 312

AMSTERDAM (AFN) - De halfjaarcijfers van distributeur en groothandelsbedrijf B&S zijn grotendeels in lijn met de verwachtingen. Dat schrijven analisten van ING.

De omzet steeg op autonome basis met 7,4 procent, terwijl analisten in doorsnee groei van 7 procent hadden verwacht. Het bedrijfsresultaat zonder effect van de nieuwe boekhoudstandaard IFRS 16 bedroeg 48,1 miljoen euro, wat dan weer iets lager was dan verwacht. Volgens ING is het voor de komende periode voor B&S vooral belangrijk het bedrijfsresultaat voor de divisie die schepen en cruisers bevoorraadt te verbeteren.

Marktvorsers van de bank stippen verder aan dat de omzetontwikkeling in Azië vlak was, vooral door zwakte bij de verkoop van alcoholische dranken. In de Verenigde Staten was er juist sprake van een scherpe omzetstijging door de overname van parfumverkoper Fragrancenet.com.

ING hanteert een buy-advies en koersdoel van 20,50 euro. Het aandeel stond dinsdag omstreeks 10.00 uur 2,6 procent lager op 12,86 euro.