VEON mag dochterbedrijf van beurs halen in Egypte

Gepubliceerd op | Views: 299 | Onderwerpen: Egypte

AMSTERDAM (AFN) - VEON heeft groen licht gekregen van zijn aandeelhouders om dochterbedrijf Global Telecom Holding (GTH) van de beurs te halen in Egypte. VEON werkt al enige tijd aan de privatisering van het Egyptische telecombedrijf, met als doel de bedrijfsstructuur te versimpelen.

VEON praat al langer met een toezichthouder in Egypte over zijn plannen. Begin dit jaar beloofde de onderneming al garant te staan voor de financiering van bepaalde schulden van GTH en onder meer betalingen aan obligatiehouders. Sindsdien was VEON bezig de resterende aandelen GTH in handen te krijgen.

VEON verwacht "binnen afzienbare tijd" bevestiging van de betrokken Egyptische beursuitbater.