AMSTERDAM (AFN) - DPA Group heeft in de eerste helft van het jaar minder omzet behaald dan een jaar eerder in dezelfde periode. De daling was te wijten aan het afstoten van meerdere kleinschalige of onvoldoende renderende activiteiten, zo meldt de detacheerder, die ook last had van krapte op de arbeidsmarkt.

De omzet kwam uit op 75,3 miljoen euro, tegenover 78,5 miljoen euro een jaar eerder. Zonder de verkopen van de "start-ups en scale-ups" was sprake van een omzetgroei van 4,2 procent. De nettowinst steeg van 2 miljoen naar 3,7 miljoen euro.

DPA richtte zich het afgelopen jaar meer op zijn kernactiviteiten. Dat zorgde volgens scheidend topman Eric Winter voor een "flinke stijging" van het bedrijfsresultaat (ebitda) van 4,6 miljoen naar 6,2 miljoen euro. Onder Arnold van Mameren, die het stokje dinsdag overneemt van Winter, gaat DPA verder op dezelfde weg. Het bedrijf verwacht in de tweede helft van het jaar resultaten die in lijn zijn met die van de eerste helft van het jaar.