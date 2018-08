Deal met Mexico zet Wall Street hoger

Gepubliceerd op | Views: 656

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag hoger gesloten. Nieuws over een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Mexico stuwde de beurzen. De brede S&P 500 en technologiebeurs Nasdaq bereikten gedurende de dag nieuwe hoogten, waarbij de Nasdaq voor het eerst boven de psychologische grens van 8000 punten kwam. Vrijdag gingen de beide beursgraadmeters ook al naar records.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 1 procent hoger op 26.049,64 punten. De S&P 500 won 0,8 procent tot 2896,74 punten en de Nasdaq kreeg er 0,9 procent bij op 8017,90 punten.

Volgens president Donald Trump vervangt het nieuwe handelsakkoord het Noord-Amerikaanse NAFTA-vrijhandelsverdrag. Trump noemde dat verdrag eerder een ramp voor Amerikaanse arbeiders. Hij eiste aanpassingen, omdat hij vond dat de VS te weinig van NAFTA profiteerde. De VS en Mexico gaan nog met Canada praten.

Vooral automakers spinden garen bij de nieuwe afspraken met Mexico. General Motors, Ford en Fiat Chrysler stegen tot 4,8 procent.

Tesla

Tesla daalde juist 1,1 procent. Topman Elon Musk kondigde afgelopen weekeinde aan de maker van elektrische auto's toch niet van de beurs te halen. Enkele weken geleden had hij in een tweet de verrassende aankondiging gedaan daarover na te denken. Naar aanleiding daarvan is beurswaakhond SEC een onderzoek naar Musk begonnen. Hij heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan fraude en koersmanipulatie.

Ook oliefondsen stonden in de belangstelling. Volgens data van oliedienstverlener Baker Hughes (plus 1,5 procent) is het aantal werkende booreilanden in de VS vorige week gedaald naar het laagste punt sinds mei 2016. De afnemende productiegroei gaat waarschijnlijk nog nadrukkelijker gevoeld worden op het moment dat nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran in werking treden. Oliereuzen als Chevron en ExxonMobil kregen er tot 1,1 procent bij.

VMWare

Softwarebedrijf VMWare (min 0,9 procent) maakte bekend cloudplatform CloudHealth Technologies over te nemen voor 500 miljoen dollar. Investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway (plus 1,1 procent) koopt een belang in het moederbedrijf van de Indiase betalingsverwerker Paytm.

De euro was 1,1683 dollar waard tegen 1,1679 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder en ging voor 68,94 dollar per vat van de hand. Brent-olie steeg 0,7 procent in prijs tot 76,31 dollar per vat.