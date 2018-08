Dalende omzet voor Envipco

Gepubliceerd op | Views: 375

AMERSFOORT (AFN) - De maker van statiegeldsystemen Envipco heeft de omzet in de eerste helft van het jaar zien dalen. Het bedrijf had te lijden van wisselkoerseffecten en minder orders in Europa. Voor de tweede jaarhelft voorziet Envipco wel weer omzetgroei.

De omzet van Envipco zakte van 9,8 miljoen euro naar 8,9 miljoen euro. Die afname kwam grotendeels op het conto van de Europese markt. Zowel het aantal installaties bij klanten als het aantal afgeleverde producten daalde. Dat komt omdat Envipco zijn nieuwe Quantum-statiegeldsysteem aan het herontwerpen is om het modulair te maken. Het bedrijf verwacht dankzij dat modulaire systeem makkelijker nieuwe markten te veroveren.

Envipco zette wel een positief resultaat in de boeken. De nettowinst kwam uit op 580.000 euro. Dat was een jaar eerder nog een verlies van 400.000 euro.

De onderneming verwacht in de tweede helft van 2018 een flinke verbetering van de resultaten. Onder meer in Zweden, Griekenland, Frankrijk en Australië heeft het bedrijf al orders in de wacht gesleept.

Envipco heeft sinds juni een notering aan de beurs in Amsterdam, naast een notering in Brussel. De onderneming zet momenteel vol in op uitbreiding in Europa en Australië en trekt daar ook het nodige geld voor uit. Het bedrijf verwacht dat de markt voor recyclingsystemen flink kan groeien door druk vanuit de politiek, ngo's en de publieke opinie.