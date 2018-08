Amerikaanse schikking voor Aegon

Gepubliceerd op | Views: 907 | Onderwerpen:

AMSTERDAM (AFN/RTR) - Dochterbedrijven van Aegon in de Verenigde Staten hebben een schikking getroffen met toezichthouder Securities & Exchange Commission (SEC). Het betreft een zaak over de werking en implementatie van kwantitatieve modellen voor vermogensbeheer en de informatieverstrekking daarover, aldus een verklaring.

Aegon neemt een last van 97,6 miljoen dollar inzake de schikking, zonder schuld te bekennen. In het vierde kwartaal van 2017 nam Aegon al een voorziening van 100 miljoen dollar inzake een mogelijke schikking met de SEC.

Het betreft activiteiten onder de vlag van Transamerica waarbij beleggingen werden verkocht die zogenaamd waren gebaseerd op kwantitatieve modellen, maar die niet werkten zoals bedoeld. Ze werden verkocht in de periode juli 2011 tot juni 2015. Volgens de toezichthouder waren de modellen ontwikkeld door een junior analist zonder ervaring in portefeuillebeheer of training. Andere werknemers zouden hebben geweten van de fouten in de modellen. Transamerica stopte met het gebruik na het vinden van verschillende fouten, maar verzuimde dat beleggers te vertellen.

Een woordvoerder van Aegon liet weten dat de verzekeraar de fouten bij de SEC heeft aangemeld en volledig heeft meegewerkt. Bradley Beman, de voormalig chief investment officer van Aegon USA Investment Management en Kevin Giles, voormalig directeur ,,nieuwe initiatieven'', kregen boetes van respectievelijk 65.000 dollar en 25.000 dollar.