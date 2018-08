Deal Arcelor over verwerken bijproducten

Gepubliceerd op | Views: 766 | Onderwerpen: staal

LUXEMBURG (AFN) - ArcelorMittal heeft een overeenkomst gesloten over de verwerking van bijproducten van zijn fabriek in het Franse Duinkerke. Met de deal is een bedrag van 155 miljoen euro over tien jaar gemoeid.

Het afvoeren en de verwerking van de bijproducten gebeurt door de bedrijven Eiffage en Phoenix Services. ArcelorMittal maakt in Duinkerke staal in dikke platen en rollen.