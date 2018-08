Nieuwe records op groen Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 625

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn de dag met winsten begonnen. De brede S&P 500 en technologiebeurs Nasdaq openden zelfs op een nieuwe recordstand. Vrijdag braken de beide beursgraadmeters al de tussentijdse en slotrecords. Automaker Tesla staat weer nadrukkelijk in de belangstelling nadat topman Elon Musk de plannen voor een beursexit dit weekend liet varen. Verder reageren beleggers op de berichten over een mogelijke deal tussen Mexico en de Verenigde Staten

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond enkele minuten na de openingsbel 0,6 procent hoger op 25.945 punten. De S&P 500 won 0,5 procent tot 2888 punten en de Nasdaq kreeg er 0,6 procent bij tot 7990 punten.

De eerdere verrassende aankondiging van het plan om Tesla (min 2,3 procent) van de beurs te halen leidde tot flinke onrust rond het bedrijf. Musk zegt zich weer te willen focussen op de productie van auto's. De berichten van Musk zorgden voor veel verwarring. De topman beweerde dat de financiering al rond was. Daarop begon de Amerikaanse beurswaakhond SEC een formeel onderzoek. Musk heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan fraude en koersmanipulatie.

Ook oliefondsen stonden in de belangstelling. Volgens data van oliedienstverlener Baker Hughes (plus 0,9 procent) is het aantal werkende booreilanden in de VS vorige week gedaald naar het laagste punt sinds mei 2016. De afnemende productiegroei nog nadrukkelijker gevoeld gaan worden op het moment dat nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran in werking treden. Oliereuzen als Chevron en ExxonMobil kregen er tot 0,6 procent bij.