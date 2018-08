Wereldwijde staalproductie verder omhoog

Gepubliceerd op | Views: 553

BRUSSEL (AFN) - De wereldwijde productie van staal is in juli met 5,8 procent toegenomen tot 154,6 miljoen ton in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldde de World Steel Association (WSA).

China, verreweg het grootste staalland, voerde de productie met 7,2 procent op tot 81,2 miljoen ton. In Japan ging de productie evenwel omlaag. Ook in Turkije werd minder staal gemaakt. Zuid-Korea, Oekraïne, de Verenigde Staten en Brazilië wisten hun productie wel op te voeren.