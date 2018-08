Bonden Air France houden vast aan looneis

Gepubliceerd op | Views: 619

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Personeel van Air France moet een salarisverhoging krijgen van 5,1 procent. Met een dergelijke loonstijging wordt het effect van de inflatie van de voorbije vijf jaar gecompenseerd. Franse vakbonden houden voet bij stuk en zeggen gereed te staan om met acties hun eisen kracht bij te zetten.

De bonden kwamen maandag bijeen om over te voeren strategie te praten. Dinsdag wordt in een speciale werknemersraad verder overlegd.

Bij de Franse bonden is onder meer weerstand tegen de nieuwe baas van Air France-KLM, de Canadees Ben Smith. Vooral het gegeven dat gekozen is voor een niet-Fransman schoot bij de bonden in het verkeerde keelgat, net als zijn salaris van maximaal 4,25 miljoen euro.

In het voorjaar werd al herhaaldelijk gestaakt. Dit kostte de luchtvaartmaatschappij al de nodige miljoenen en luidde uiteindelijk ook het vertrek in van de vorige bestuursvoorzitter Jean-Marc Janaillac.