Tesla weer in schijnwerpers op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.197

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken de nieuwe handelsweek met kleine winsten te beginnen. Daarmee borduurt Wall Street voort op de winsten van voor het weekend, waarbij technologiegraadmeter Nasdaq en de brede en S&P 500 op hun hoogste standen ooit sloten. Automaker Tesla staat weer nadrukkelijk in de belangstelling nadat topman Elon Musk de plannen voor een beursexit dit weekend liet varen.

De eerdere verrassende aankondiging van het plan om Tesla van de beurs te halen leidde tot flinke onrust rond het bedrijf. Musk zegt zich weer te willen focussen op de productie van auto's. De berichten van Musk zorgden voor veel verwarring. De topman beweerde dat de financiering al rond was. Daarop begon de Amerikaanse beurswaakhond SEC een formeel onderzoek. Musk heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan fraude en koersmanipulatie.

Verder reageren beleggers op de berichten over een mogelijke deal tussen Mexico en de Verenigde Staten. Het overleg tussen de landen spitst zich met name op nieuwe regels voor de automobielindustrie. De Amerikaanse president Donald Trump noemde het Noord-Amerikaanse handelsakkoord NAFTA eerder ,,een ramp" voor Amerikaanse arbeiders en eiste aanpassingen.

Powell

Verder zal er aandacht zijn voor de oliesector. Volgens data van oliedienstverlener Baker Hughes is het aantal werkende booreilanden in de VS vorige week gedaald naar het laagste punt sinds mei 2016. De afnemende productiegroei in het land zal nog nadrukkelijker gevoeld gaan worden op het moment dat nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran in werking treden vanaf begin november. Ook oplopende handelsspanningen tussen de VS en China hebben invloed op de olieprijs.

Vrijdag sloten de Amerikaanse beurzen hoger, onder meer na een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell. Die zei vast te houden aan het streven de rente stapsgewijs op te voeren. De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 25.790,35 punten. De S&P 500 eindigde 0,6 procent in de plus, op een record van 2874,69 punten. Het nieuwe record voor technologiegraadmeter Nasdaq is 7945,98 punten. De graadmeter eindigde de sessie met een winst van 0,9 procent.