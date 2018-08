'SAIL sluit nog dit jaar deal met Arcelor'

Gepubliceerd op | Views: 1.018 | Onderwerpen: staal

NEW DELHI (AFN/BLOOMBERG) - De Steel Authority of India Limited (SAIL) is voornemens om nog dit jaar een samenwerkingsovereenkomst met ArcelorMittal te sluiten. Dat heeft de Indiase minister van staal Chaudhary Birender Singh laten weten.

ArcelorMittal en SAIL meldden eerder samen een staalfabriek te willen bouwen in India. Die moet de transportsector gaan bedienen. Het gaat wel om een al lang durend proces. Ongeveer een jaar geleden leken de partijen er bijna uit te zijn. Toen was sprake van een investeringsbedrag van 60 miljard roepies, omgerekend meer dan 700 miljoen euro.

Het bestuur van SAIL zou de plannen nu echt willen doorzetten. Maar ArcelorMittal moet evenwel nog tekenen, aldus Singh. Volgens de minister worden in drie deelstaten momenteel sites onder de loep genomen, om te kijken of ze geschikt zijn voor de bouw van de fabriek. De capaciteit zou zo'n 2,5 miljoen ton per jaar moeten bedragen.