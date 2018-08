Duitse aandelen Tesla onderuit

Gepubliceerd op | Views: 3.438 | Onderwerpen: Duitsland

BERLIJN (AFN/RTR) - Tesla is maandagochtend flink gezakt op de Duitse beurs Tradegate. Het aandeel verloor meer dan 3 procent aan waarde, nadat de beursexit van de elektrische autofabrikant dit weekend werd afgeblazen.

Topman Elon Musk kondigde aan dat Tesla toch beursgenoteerd blijft. Eerder liet hij via Twitter nog weten zijn bedrijf van de beurs te willen halen voor 420 dollar per aandeel. Via hetzelfde medium beweerde hij dat de financiering al rond was, waarop Tesla-aandelen in korte tijd flink stegen.

Volgens Musk wil de meerderheid van de aandeelhouders weliswaar bij Tesla blijven als het bedrijf van de beurs wordt gehaald, maar verwacht een meerderheid problemen als dat plan wordt doorgezet. Tesla moet bovendien alles op alles zetten om de productiedoelstellingen voor zijn Model 3 te halen. Alle inspanningen rond een vertrek van de beurs zouden daar maar van afleiden.