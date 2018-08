Europese beurzen op winst

Gepubliceerd op | Views: 1.321 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging maandag over een breed front omhoog. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen na de nieuwe recordstanden op Wall Street. De beurshandel verliep relatief rustig aangezien de belangrijke Londense beurs is gesloten. Beleggers hielden verder de ontwikkelingen op het handelsvlak in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 562,31 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 795,30 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen 0,4 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 was Altice Europe met een winst van 1,5 procent. De Portugese divisie van het kabel- en telecomconcern staat niet te koop, benadrukt de onderneming in reactie op berichten in lokale media. Volgens Altice is Portugal een van de kernmarkten voor de onderneming. Verzekeraar Aegon sloot de rij met verlies van 0,2 procent.

Metro

Chipbedrijf Besi voerde de klimmers in de MidKap aan met een plus van 1,9 procent. Grootste verliezer was bodemonderzoeker Fugro met een min van 1,9 procent, na een adviesverlaging door AlphaValue.

In Frankfurt klom Ceconomy ruim 5 procent. Het moederbedrijf van MediaMarkt wil het leeuwendeel van zijn aandelen in groothandelsconcern Metro (plus 17 procent) van de hand doen. De Duitse onderneming voert gesprekken met EP Investment over de overname van het belang van circa 10 procent.

Tesla

Tesla, dat ook een beursnotering in Frankfurt heeft, daalde 2,8 procent. De Amerikaanse maker van elektrische auto's blijft een beursgenoteerd bedrijf. Topman Elon Musk zegt dat hij tot zijn besluit is gekomen na gesprekken met de aandeelhouders. In Brussel zakte Balta 6,3 procent. De Belgische tapijtgroep ziet de topman vertrekken na een winstalarm.

De euro was 1,1609 dollar waard, tegen 1,1619 dollar op vrijdag. De Turkse lira zakte ten opzichte van de dollar, na een handelsstop van bijna een week vanwege officiële feestdagen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 68,51 dollar. Brentolie stond vlak op op 75,85 dollar per vat.