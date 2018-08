MediaMarkt-moeder wil af van Metro-belang

Gepubliceerd op | Views: 706

DÜSSELDORF (AFN/BLOOMBERG) - Ceconomy, het moederbedrijf van MediaMarkt, wil het leeuwendeel van zijn aandelen in groothandelsconcern Metro van de hand doen. De Duitse onderneming voert gesprekken met EP Investment over de overname van het belang van circa 10 procent.

Het belang in Metro drukt al tijden op de bedrijfsresultaten van Ceconomy, dat het voorbije kwartaal een flinke afschrijving moest doen op de aandelen. Daardoor liep het verlies van Ceconomy op van 29 miljoen euro tot 104 miljoen euro.

Ceconomy wil om belastingtechnische redenen een belang van ongeveer 1 procent houden in Metro, dat onder meer het moederbedrijf van Makro is. De gesprekken over de transactie lopen nog. Het is nog niet duidelijk welke prijs EP Investment wil betalen voor de aandelen.

Ceconomy, tevens eigenaar van Saturn, is de voormalige detailhandelstak van Metro en werd vorig jaar afgesplitst van dat concern.