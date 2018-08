Het enige wat Trump wil is afspraken maken met Mexico alleen over de goedkope productie.

Hij begrijpt niet hoe economie werkt. Bedrijven verplaatsen hun productie waar het goedkoper is. Er zal geen enkel vraag zijn van Amerikaanse producten als het in Amerika blijft.

Het is de domste president ooit die bestaan heeft.

Nafta heeft meer dan 1 trillion aan omzet gegenereerd sinds bestaan. Vrije handelszone, geen import tariffs, respect van patent enz.

Amerika heeft gigantische problemen als olie prijzen omhoog gaan.

Daarom probeert Trump de samenwerking met Canada te torpederen.



Trump heeft geen plannen om de economie te verbeteren.



Hij probeert afspraken te verbreken maar zorgt voor geen alternatief.



Nafta, WTO, Iran... het is een zielig persoon om je druk te maken over zaken, die Amerika zelf heeft veroorzaakt.



Infrastructuur in Amerika is te triest voor woorden en Trump is alleen bezig met papieren handel.