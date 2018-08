Turkse lira verliest weer aan waarde

Gepubliceerd op | Views: 1.309

ISTANBUL (AFN/RTR) - De Turkse lira verloor maandag bij de opening van de Turkse beurs bijna 3 procent aan waarde ten opzichte van de dollar, na een handelsstop van bijna een week vanwege officiële feestdagen. Beleggers blijven gespitst op het geschil tussen Turkije en de Verenigde Staten over de hechtenis van de Amerikaanse predikant Andrew Brunson. De Turken verdenken hem van terrorisme.

De lira verloor dit jaar al fors, onder meer doordat de economie van het land in zwaar weer zit. Oplopende spanningen tussen de VS en Turkije en daarmee gepaard gaande sancties maken de situatie er niet beter op.

President Recep Tayyip Erdogan zei dit weekend dat ,,de inzet en vastberadenheid" van Turken de garantie biedt om aanvallen op de economie te pareren. De stevige waardedaling van de munt is in zijn ogen volledig toe te schrijven aan de ,,economische oorlog" tegen Turkije. Zijn Amerikaanse collega Donald Trump wees eerder concessies aan Ankara af in ruil voor de vrijlating van Brunson. Trumps nationale veiligheidsadviseur John Bolton zei vervolgens dat Ankara een ,,grote fout" had begaan door Brunson niet vrij te laten.

De Turkse beurs, de Borsa Istanbul 100 Index ging in de openingsminuten vooruit. De graadmeter werd geholpen door de koerswinsten van onder meer staalproducent Erdemir, luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines en elektronicabedrijf Aselsan.