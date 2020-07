Hogere koersen op beurzen New York

Gepubliceerd op | Views: 598

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst gesloten, na de verliezen van eind vorige week. De stemming op Wall Street kreeg steun van de hoop op meer stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse overheid tegen de coronacrisis. Verder ging de aandacht onder meer uit naar kwartaalcijfers van speelgoedmaker Hasbro en naar biotechnoloog Moderna, die weer met nieuws kwam over zijn onderzoek naar een coronavaccin.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 26.584,77 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,7 procent tot 3239,41 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,7 procent tot 10.536,27 punten.

Moderna begint met een zogeheten fase 3-studie naar een potentieel vaccin voor het coronavirus. Het bedrijf verwacht dat er ongeveer 30.000 mensen in de Verenigde Staten zullen deelnemen aan het onderzoek. De Amerikaanse overheid helpt mee bij de financiering. Moderna kreeg er ruim 9 procent bij.

Hasbro

Hasbro, bekend van speelgoed als Transformers, My Little Pony, Monopoly en Play-Doh, kwam met tegenvallende resultaten naar buiten en verloor 7,4 procent. Branchegenoot Mattel, bekend van bijvoorbeeld Barbie, ging mee omlaag met een min van 4,2 procent.

Garmin won 3,7 procent. Het navigatiebedrijf is getroffen door een cyberaanval en daardoor waren diensten dagenlang niet te gebruiken. Volgens Garmin zijn er geen gegevens van gebruikers gestolen of verloren gegaan. De diensten die sinds donderdag getroffen waren, moeten de komende dagen weer gaan werken.

De maker van sportkleding Under Armour steeg 2,7 procent. De Amerikaanse beurswaakhond SEC doet onderzoek naar mogelijke fouten in de boekhouding. In dat onderzoek worden oprichter Kevin Plank en de financieel directeur van Under Armour genoemd.

Walgreens Boots Alliance

Drogisterijketen Walgreens Boots Alliance leverde 1,7 procent in. Topman Stefano Pessina treedt terug en zal de functie van voorzitter bij het bedrijf gaan vervullen. Hij blijft aan als topman totdat een vervanger is gevonden.

Goudproducenten profiteerden van de goudprijs die naar een nieuw record is gestegen. Zo won Barrick Gold 5,2 procent en Freeport-McMoran ging 3,4 procent vooruit, net als Newmont.

De euro was 1,1746 dollar waard tegen 1,1763 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 41,46 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent tot 43,47 dollar per vat.