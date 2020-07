Luchthavenbedrijf Parijs: herstel van crisis zal nog jaren duren

Gepubliceerd op | Views: 299

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Paris Aéroport, de exploitant van de luchthavens Parijs-Charles de Gaulle en Parijs-Orly, vreest dat het nog jaren zal gaan duren voordat de passagiersaantallen weer terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis. Het Franse bedrijf denkt dat tussen 2024 en 2027 het aantal reizigers op de Parijse vliegvelden weer het niveau heeft bereikt van 2019.

Dat schreef het luchthavenbedrijf in een toelichting op de halfjaarcijfers, waaruit bleek dat de resultaten hard zijn geraakt door de virusuitbraak en lockdownmaatregelen. Paris Aéroport meldde dat het de hardste klappen zijn in decennia en dat herstel in de luchtvaartsector zeer geleidelijk zal verlopen. Vooral het internationale luchtvervoer zal waarschijnlijk langere tijd nodig hebben om de crisis te boven te komen, denkt de onderneming.