'Bedrijfsresultaat Aperam neemt fors af'

Gepubliceerd op | Views: 555

AMSTERDAM (AFN) - Roestvrijstaalproducent Aperam heeft naar verwachting een fors lager bedrijfsresultaat behaald in het tweede kwartaal, onder druk van een stevig gedaalde verkoop door de coronacrisis. De in Amsterdam genoteerde onderneming had bij de cijfers over het eerste kwartaal al gewaarschuwd voor een daling van de verkoopvolumes in het tweede kwartaal met wel 25 procent en een lager resultaat op kwartaalbasis. Aperam komt woensdag met cijfers.

Volgens een consensus van analistenschattingen opgesteld door persbureau Bloomberg komt het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) uit op ruim 43 miljoen euro tegen 70 miljoen euro in het eerste kwartaal. Bij de nettowinst wordt een bedrag van 1 miljoen euro voorspeld. Dat was 29 miljoen euro in de eerste drie maanden van dit jaar. De omzet wordt geraamd op 800 miljoen euro tegen 1 miljard euro in het eerste kwartaal.

Aperam had te kampen met het stilleggen van fabrieken en een lagere vraag vanuit de auto-industrie door de virusuitbraak. Om de crisis het hoofd te bieden wordt door het bedrijf in de kosten gesneden.