'Flink lager bedrijfsresultaat ArcelorMittal'

AMSTERDAM (AFN) - Het bedrijfsresultaat van staalconcern ArcelorMittal is in het tweede kwartaal waarschijnlijk een stuk lager uitgevallen dan in de voorgaande periode. Dat komt naar voren uit een consensus van analistenschattingen die ArcelorMittal op de eigen website heeft gepubliceerd. De cijfers worden donderdag naar buiten gebracht.

Volgens de consensus bedraagt het bedrijfsresultaat (ebitda) 482 miljoen dollar tegen 967 miljoen dollar in het eerste kwartaal. ArcelorMittal heeft zelf voor het tweede kwartaal een prognose uitgesproken voor een ebitda in een bandbreedte van 400 miljoen tot 600 miljoen dollar. Het bedrijf waarschuwde bij de cijfers over het eerste kwartaal al dat de staalmarkt fors werd geraakt door de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus. Het staalconcern snijdt in de kosten en investeringen om de crisis het hoofd te bieden en verlaagde de productie. Het dividend werd geschrapt.

Op basis van een analistenschatting van persbureau Bloomberg zou de omzet op 10,9 miljard dollar uitkomen. Dat was 14,8 miljard dollar in de voorgaande periode.