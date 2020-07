Kleine plus voor beurs Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 390

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam liet maandagmiddag een kleine winst zien, terwijl elders in Europa rode cijfers werden opgetekend. Nieuwe uitbraken van het coronavirus in tal van Europese landen zorgden voor terughoudendheid. Vooral luchtvaartmaatschappijen moesten het ontgelden na het besluit van de Britse regering om een quarantaineplicht in te stellen voor mensen die uit Spanje komen. Op het Damrak werd telecomconcern KPN lager gezet na publicatie van kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel 0,3 procent hoger op 565,47 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 769,82 punten. Frankfurt zakte licht, Londen en Parijs leverden tot 0,4 procent in.

KPN (min 2,3 procent) behoorde tot de grootste dalers in de AEX. Het telecomconcern had afgelopen kwartaal last van de coronacrisis, maar houdt vast aan zijn eerder afgegeven verwachtingen. KPN zag de kwartaalomzet met bijna 5 procent dalen en voerde de nettowinst iets op tot 135 miljoen euro. In heel 2020 verwacht de telecomaanbieder het bedrijfsresultaat stabiel te kunnen houden of licht op te voeren.

Ryanair

Ryanair raakte 5,6 procent kwijt in Dublin. De Ierse budgetmaatschappij leed een verlies in het afgelopen kwartaal en waarschuwde dat een tweede golf van het coronavirus in Europa het herstel van de luchtvaartsector naar volgend jaar zou kunnen duwen. IAG, het moederbedrijf van British Airways en het Spaanse Iberia, zakte 7,8 procent in Londen en Lufthansa verloor 6,4 procent in Frankfurt. In Amsterdam daalde Air France-KLM 5,3 procent en easyJet kelderde bijna 10 procent op de Londense beurs.

SAP klom 2,2 procent in Frankfurt. Het Duitse softwarebedrijf profiteerde in het tweede kwartaal van de toegenomen vraag naar clouddiensten. Verder wil SAP een minderheidsbelang in dochteronderneming Qualtrics naar de Amerikaanse beurs brengen. Wirecard dikte 18 procent aan. Volgens persbureau Bloomberg is er veel interesse voor een overname van het in financiële problemen verkerende Duitse betalingsbedrijf.

De euro was 1,1754 dollar waard tegen 1,1636 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 40,85 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 42,84 dollar per vat. De goudprijs bereikte een recordhoogte van ruim 1941 dollar per troy ounce (31,1 gram) door de vlucht naar veiligere havens.