Orders duurzame goederen VS lopen verder op

Wie gelooft er tegenwoordig nog in overheden en economen ? Ze liegen beide om het hardst

Het is nog steeds een stuk lager dan voor Corona, de cijfers zeggen alleen dat er een herstel zichtbaar is. Snelle stijgers zullen vaak ook snelle dalers zijn zullen we maar zeggen.Release Date Time Actual Forecast PreviousJul 27, 2020 (Jun) 14:30 7.3% 7.2% 15.1%Jun 25, 2020 (May) 14:30 15.8% 10.9% -18.1%May 28, 2020 (Apr) 14:30 -17.2% -19.0% -16.6%Apr 24, 2020 (Mar) 14:30 -14.4% -11.9% 1.1%