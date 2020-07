'Verwacht recordverlies bijzaak bij Air France-KLM'

Ik mis "eigen vermogen"; het lijkt me dat veel daarom draait. De overheid kan er wel EV in pompen, maar dat gaat ten nadele van andere aandeelhouders.

In een eerdere grove schatting van mij gaf ik al aan dat de huidige aandeelhouders buiten Franse en Nederlandse overheid een procent of 7 overhouden in het bedrijf.



Dat in acht nemende is de huidige koers nog een feest om uit te stappen



Strafbankje en eliminatie uit AMX liggen op de loer bij het niet realiseren van een positief EV binnen - ik dacht - drie maand

beware!