Royal Delft zet museum op eigen benen

DELFT (AFN) - Porselein- en kristalfabrikant Royal Delft gaat het eigen museum afscheiden. Het bedrijfsmuseum kan op die manier makkelijker meedingen om subsidies en bruiklenen veiligstellen, denkt de onderneming.

Jaarlijks trekt het Royal Delft Museum 140.000 bezoekers, waarmee het volgens het bedrijf een middelgroot museum in Nederland is. Door het museum op eigen benen te zetten denkt Royal Delft meer bezoekers te kunnen trekken. Dat is uiteindelijk ook weer goed voor het bedrijf omdat meer bezoekers vermoedelijk ook meer uit zullen geven aan Delfts Blauw.

Royal Delft spreekt de verwachting uit dat de toename van het aantal bezoekers en het lanceren van nieuwe producten tot een "aanzienlijke" stijging van de omzet zal leiden de komende jaren.