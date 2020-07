'Veel interesse in failliet Wirecard'

De vraag is alleen wat blijft er voor de huidige aandeelhouder over. Sinds de bekendmaking van het schandaal is er zo'n tien miljard aan beurswaarde verdampt. De claims zullen daarom in de miljarden bedragen. Geen enkele inversteerder gaat 10 miljard neerleggen voor dit fraudeleuze bedrijf. Ik daarom zelf dat ze falliesement zullen verklaren en dat daarna inversteerders het bedrijf in delen zullen opkopen. Waardoor er voor de aandeelhouder uiteindelijk niks over blijft.