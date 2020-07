'Veel interesse in failliet Wirecard'

Gepubliceerd op | Views: 3.198 | Onderwerpen: faillissement

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Voor het overnemen van het failliete Duitse fintechbedrijf Wirecard is veel interesse. 77 potentiële investeerders hebben zich bij de curator gemeld en een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend. Nog eens 60 partijen willen de Amerikaanse tak van Wirecard overnemen.

Curator Michael Jaffe zegt er vertrouwen in te hebben dat hij een koper kan vinden. Het biedingsproces begint in de komende weken. Tot die tijd is er genoeg geld om de activiteiten voort te zetten.

Wirecard ging vorige maand failliet toen uitkwam dat er 1,9 miljard euro was verdwenen in de boekhouding en dat dit bedrag mogelijk nooit heeft bestaan. De Britse zakenkrant Financial Times had de zaak aan het rollen gebracht door als eerste over mogelijke fraude te schrijven. Inmiddels is oud-topman Markus Braun voor de tweede keer opgepakt op verdenking van fraude en handel met voorkennis. Ook andere bestuursleden van het bedrijf zijn gearresteerd.