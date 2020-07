'China voor het eerst in elf jaar netto-staalimporteur'

Gepubliceerd op | Views: 2.093 | Onderwerpen: China

LONDEN (AFN) - China is voor het eerst in elf jaar weer netto-importeur van staal geworden, ondanks dat de staalproductie in het Aziatische land zelf op volle toeren draait. Dat meldt leverancier van grondstofinformatie S&P Global Platts.

China voerde in juni in totaal bijna 4,4 miljoen ton staal in, terwijl er vanwege de coronacrisis slechts 3,7 miljoen ton staal werd geëxporteerd. De dagelijkse staalproductie van 's wereld grootste staalproducent bereikte tegelijkertijd een recordhoogte van dik 3 miljoen ton.

Deze situatie doet zich voor doordat de Chinese economie eerder door het coronavirus werd getroffen dan de rest van de wereld. Daarom loopt het eerste herstel van de economie er ook vooruit op dat in andere landen. De laatste keer dat China meer staal importeerde dan exporteerde was in 2009, in de nadagen van de financiële crisis.

Bronnen hebben S&P Global Platts laten weten dat de Chinese import van stalen halffabricaten ook in juli en augustus sterk gaat uitpakken, terwijl de staalexport waarschijnlijk laag zal blijven. Dit betekent dat de rol van China als netto-staalimporteur nog wel even kan voortduren.