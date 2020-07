Cloud stuwt omzet van softwaremaker SAP

Gepubliceerd op | Views: 624

WALLDORF (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse softwarebedrijf SAP heeft in het tweede kwartaal geprofiteerd van de toegenomen vraag naar clouddiensten. De omzet van die tak ging met een vijfde omhoog en het orderboek liep voller met opdrachten voor cloudoplossingen.

Vooral op het gebied van de digitale leveringsketen en e-commerce was er veel vraag naar clouddiensten van SAP. Ondanks de groei van de cloudomzet naar ruim 2 miljard euro, had dat nog hoger kunnen zijn. De omzet van niet op maat gemaakte clouddiensten viel namelijk iets lager uit. Bij de divisie die softwarelicenties verkoopt en ondersteuning biedt, werd een omzetdaling van 4 procent in de boeken gezet tot 3,7 miljard euro. Daar was het herstel na een dip in het eerste kwartaal wel sneller dan verwacht, vooral op de Aziatische markt.

Onder de streep hield SAP 885 miljoen euro over. Dat is meer dan de 582 miljoen euro winst die vorig jaar in dezelfde periode werd geboekt. Het bedrijf houdt vast aan de meeste verwachtingen die het in april uitsprak en werd zelfs wat positiever over de vrije kasstroom die het dit jaar denkt te kunnen genereren.

Verder maakte SAP bekend een minderheidsbelang in dochteronderneming Qualtrics naar de beurs te willen brengen in de Verenigde Staten. SAP kocht Qualtrics in november 2018 voor 8 miljard dollar. Het bedrijf wilde daarmee de concurrentie met de Amerikaanse branchegenoot Salesforce beter aan gaan, maar aandeelhouders meenden dat de toenmalige topman Bill McDermott te veel had betaald.