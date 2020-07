Bitcoin stijgt weer tot boven de 10.000 dollar

Mensen die de boot hebben gemist proberen het weer. Net als voorgaande jaren wordt Crypto wederom de best presterende asset. De toekomst van finance is decentraal. Wat Adyen, Eoronext en Stripe doen, kan Crypto beter en goedkoper. Het is slechts een van de vele voorbeelden. Over 5 jaar handel je geen aandelen meer, maar security tokens. Betaal je niet meer in een SWIFT systeem dat eigendom is van banken, maar een decentrale architectuur gebaseerd op Ethereum 2.0. I



nvesteren is vooruit kijken. Nog nooit zo'n duidelijk voorbeeld gezien van een technologie in opkomst die vrijwel zeker een bestaande lucratieve markt gaat overnemen. Het is alleen wachten op de bedrijven die ervoor gaan zorgen dat adoptie plaats kan vinden middels toegankelijke platforms. De ontwikkeling van deze platforms is inmiddels op 70 a 80%. Scaling is een issue, maar over 3 maanden met ETH 2.0 zal dit zijn opgelost.



Investeren in Ethereum is niet veel anders dan investeren in Adyen, alleen is de waardering veel gunstiger.