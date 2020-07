Ryanair vreest tweede golf coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 1.750 | Onderwerpen: luchtvaart

DUBLIN (AFN/BLOOMBERG) - Een tweede golf van het coronavirus zou het herstel voor luchtvaartmaatschappijen naar volgend jaar kunnen duwen. Dat zegt prijsvechter Ryanair, die sowieso deze hele zomer nog verlies verwacht te draaien. Toch kan de crisis ook kansen scheppen.

De Ierse maatschappij zette in de maanden april tot en met juni, toen zijn vliegtuigen helemaal aan de grond bleven, een verlies van 185 miljoen euro in de boeken. Ryanair hervatte zijn vluchten op 1 juli. In het lopende kwartaal verwacht het bedrijf nog wel opnieuw een verlies, maar minder groot.

Ryanair liet weten dat het onmogelijk is de duur van de coronaviruspandemie te voorspellen en dat een tweede golf van het virus in Europa deze herfst "onze grootste angst" is. Het hele boekjaar van Ryanair, dat van april tot en met maart loopt, wordt sowieso uitdagend, geeft het bedrijf aan, ook door de gevolgen van de brexit.

Kansen

Toch denkt de prijsvechter dat de crisis kansen biedt omdat luchtvaartmaatschappijen met hogere kosten hun capaciteit zullen verkleinen. Ryanair zou daardoor meer klanten kunnen trekken. De maatschappij werkte zelf aan zijn kosten door salarisverlagingen met personeel in het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Ierland overeen te komen. In landen waar het personeel daar niet aan wilde, zoals Duitsland, dreigt het bedrijf zijn bases te sluiten.

Deze maand voert Ryanair nog ongeveer 40 procent van zijn normale aantal vluchten uit, maar dat moet als er geen onverwachte dingen gebeuren volgende maand al 60 procent zijn en in september 70 procent.