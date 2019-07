Takeaway voert overnamegesprekken met Just Eat

Gaat Takeaway weer een veel te dure overname doen ? Zo kunnen we nog lang blijven doorgaan totdat duidelijk wordt dat dit bedrijf nu gewaardeerd wordt op meer dan 50 keer de nettowinst die heel misschien in 2022 gerealiseerd kan gaan worden.



Ik zie overigens weinig synergie tussen een operatie in Engeland (just eat) en een operatie in Nederland/ Duitsland (Takeway).



En de domme "winner takes it all" vergelijkingen met Facebook een Booking.com zijn volstrekt idioot. Facebook koppelt vrienden wereldwijd en heeft geen fysiek proces. Booking.com koppelt hotels aan internationale klanten. Takeaway koppelt echter lokale restaurants aan lokale consumenten, waarbij een zeer intensief logistiek proces met lage bestelbedragen komt kijken. Dat is een model waarmee veel makkelijker lokaal is te concurreren. En vanwege de lage marges bij de restaurants zal dat ook gaan gebeuren.