'Vertrouwen Nederlandse beleggers in de lift'

Gepubliceerd op | Views: 332

AMSTERDAM (AFN) - Het vertrouwen van Nederlandse particuliere beleggers is in juli licht gestegen. Volgens de maandelijkse beleggersbarometer van ING voelen beleggers zich gesteund door de klimmende AEX-index op de beurs in Amsterdam.

De graadmeter van de bank komt deze maand uit op 129 punten, van 125 punten in juni. De meeste voor het onderzoek ondervraagde investeerders merkten een verbetering in hun beleggingsportefeuille in de afgelopen maanden. Ook voor de komende tijd verwacht ruim de helft dat de waarde van de eigen beleggingen weer verder zal stijgen, vooral onder invloed van een stijgende AEX.

De meeste beurskansen worden verwacht in Nederland zelf, gevolgd door Azië (exclusief Japan). Overigens speelt voor ruim een derde van de beleggers klimaatverandering een rol bij het kiezen van hun investeringen. Meer dan de helft denkt volgens ING door de eigen beleggingskeuzes bij te kunnen dragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

"We zien wereldwijd een enorme belangstelling voor duurzaam beleggen en dat duurzaam beleggen aan populariteit wint. Het is dan ook niet alleen vanuit een duurzaamheids-, maar ook vanuit een beleggingsperspectief interessant om aan deze trend mee te doen", zegt Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office.