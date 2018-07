Ook Twitter afgestraft op Amerikaanse beurs

Gepubliceerd op | Views: 687 | Onderwerpen: Twitter

NEW YORK (AFN) - Twitter is vrijdag hard onderuit gegaan op de beurs in New York. De beurswaarde van het bedrijf kelderde 20,5 procent. Beleggers maakten zich zorgen over het slinkende aantal gebruikers bij de berichtendienst. De stevige koersval van Twitter kwam een dag nadat Facebook zwaar onderuit ging.

Twitter wijt de terugloop van het aantal gebruikers zelf vooral aan zijn optreden tegen nepaccounts, trollen en spam. Door de strijd daarmee aan te gaan denkt Twitter in de toekomst juist weer verder te kunnen groeien.

Het grote Facebook leverde na een teleurstellend kwartaalbericht donderdag al zo'n 19 procent in en en zag daardoor circa 120 miljard dollar aan beurswaarde in rook opgaan. Vrijdag ging het aandeel Facebook nog eens 0,8 procent omlaag.

Negatief sentiment

Het sentiment op Wall Street was op de laatste handelsdag van de week sowieso negatief. Beleggers verwerkten meerde tegenvallende bedrijfsresultaten. Ook reageerde de markt op cijfers die wijzen op een groeispurt van de Amerikaanse economie. Volgens het ministerie van Handel was afgelopen kwartaal sprake van de sterkste groei sinds 2014. Economen hadden evenwel op nog net iets meer groei gerekend.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 25.451,06 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 0,7 procent tot 2818,82 punten en technologiebeurs Nasdaq speelde 1,5 procent kwijt op 7737,42 punten.

Intel

Chipgigant Intel ging na het openen van de boeken bijna 9 procent lager de handel uit. De cijfers van olieconcern ExxonMobil, dat een kleine 3 procent zakte, vielen eveneens erg tegen. Webwinkelreus Amazon noteerde ondanks een recordwinst, toch slechts 0,5 procent in de plus.

Een opmerkelijke verliezer was verder televisienetwerk CBS, dat zo'n 6 procent onderuit ging na berichten dat topman Leslie Moonves wordt beschuldigd van seksueel wangedrag.

De euro was 1,1659 dollar waard, evenveel als bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent tot 68,88 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 74,33 dollar per vat.