Wall Street op verlies

Gepubliceerd op | Views: 807

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden vrijdag tijdens de middaghandel in New York op verlies. Beleggers verwerkten een reeks tegenvallende bedrijfsresultaten, waaronder die van Twitter, ExxonMobil en Intel. Ook reageert de markt op nieuwe data die wijzen op een heuse groeispurt van de Amerikaanse economie.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,5 procent lager op 25.406 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 0,8 procent tot 2814 punten en technologiebeurs Nasdaq ging 1,7 procent omlaag tot 7721 punten.

De Amerikaanse economie liet afgelopen kwartaal de sterkste groei zien sinds 2014. Voor de Amerikaanse president Donald Trump bood dat de ideale kans om zijn 'America First'-beleid een groot succes te noemen. Veel kenners denken evenwel dat het moeilijk zal worden de sterke economisch groei lang vol te houden. Ook is het nog de vraag of de Federal Reserve in de cijfers aanleiding ziet om het rentebeleid wat bij te stellen.

Twitter

Twitter moest ruim 19 procent aan beurswaarde inleveren. Beleggers maken zich zorgen over het slinkende aantal gebruikers bij de berichtendienst. Twitter wijdt de terugloop zelf vooral aan zijn optreden tegen nepaccounts, trollen en spam. Door de strijd daarmee aan te gaan denkt Twitter in de toekomst juist weer verder te kunnen groeien.

De stevige koersval van Twitter komt een dag nadat Facebook zwaar onderuit ging. Dat grote socialenetwerkbedrijf leverde donderdag zo'n 19 procent en en zag daardoor circa 120 miljard dollar aan beurswaarde in rook opgaan. Vrijdag ging het aandeel Facebook nog eens 1,8 procent omlaag.

Intel

Chipgigant Intel moest het na zijn cijferbericht ook flink ontgelden, met een koersverlies van dik 8 procent. De cijfers van olieconcern ExxonMobil, dat dik 3 procent zakte, vielen eveneens erg tegen. Webwinkelreus Amazon noteerde ondanks een recordwinst, toch slechts 0,4 procent in de plus.

Een opmerkelijke verliezer was verder televisienetwerk CBS, dat zo'n 6 procent onderuit ging na berichten dat topman Leslie Moonves wordt beschuldigd van seksueel wangedrag.

De euro was 1,1657 dollar waard, tegen 1,1659 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,5 procent tot 69,58 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 74,14 dollar per vat.