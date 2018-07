Overname Groot Handelsgebouw afgerond

Gepubliceerd op | Views: 15

ROTTERDAM (AFN) - De overname van het Groot Handelsgebouw door investeerder HighBrook is afgerond. Direct daarop zijn bestuurder Marius Meurs en de commissarissen van Groothandelsgebouwen afgetreden. Beursuitbater Euronext is inmiddels verzocht de handel in certificaten Groothandelsgebouwen op te schorten met ingang van 1 augustus.

Aandeelhouders en certificaathouders van de onderneming kunnen begin volgende maand in totaal zo'n 56,92 euro per aandeel of certificaat tegemoet zien. Formeel vervallen de aandelen en daarmee de certificaten op het moment dat de vereffening van Groothandelsgebouwen door de Stichting Vereffening Groothandelsgebouwen zal zijn afgewikkeld.

De vertrekkende topman Meurs laat weten zich vanaf nu weer op zijn eigen bedrijf, Falcon Street, te richten. Hij was sinds 2005 directeur van het beursgenoteerde bedrijf achter het grote bedrijfsverzamelgebouw naast het Centraal Station in Rotterdam.