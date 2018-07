Twitter hard onderuit bij opening Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.157 | Onderwerpen: Twitter

NEW YORK (AFN) - Twitter is vrijdag hard onderuit gegaan op de beurs in New York. De beurswaarde van het bedrijf kelderde na de openingsbel op Wall Street met ruim 13 procent. Een kwartier later stond er een min van 16 procent op het koersbord. Beleggers maken zich zorgen over het slinkende aantal gebruikers bij de berichtendienst.

Twitter zette wel voor het derde kwartaal op rij een winst in de boeken. Het aantal gebruikers ging afgelopen periode echter van 336 miljoen naar 335 miljoen, en slinkt komende tijd waarschijnlijk nog verder. Volgens het bedrijf komt de terugloop onder meer omdat Twitter optreedt tegen nepaccounts, trollen en spam. Door de strijd daarmee aan te gaan denkt Twitter in de toekomst juist weer verder te kunnen groeien.

De stevige koersval van Twitter komt een dag nadat Facebook zwaar onderuit ging. Dat grote socialenetwerkbedrijf leverde donderdag zo'n 19 procent en en zag daardoor circa 120 miljard dollar aan beurswaarde in rook opgaan. Vrijdag herstelde het aandeel Facebook ligt met plusje van 0,4 procent.

Nieuwe cijfers

Beleggers reageren op de laatste handelsdag van de week tevens op nieuwe cijfers over de economische groei in de Verenigde Staten. Volgens een eerste raming van het Amerikaanse ministerie van Handel liet die afgelopen kwartaal de sterkste groei zien sinds 2014.

De Dow-Jonesindex ging in de eerste handelsminuten 0,2 procent omhoog naar 25,561 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,1 procent tot 2839 punten. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er ook 0,1 procent bij, op 7863 punten.

Meer grote bedrijven weten de aandacht op zich gericht. Webwinkelreus Amazon schreef afgelopen kwartaal een recordwinst en won een kleine 3 procent. De cijfers van olieconcerns Chevron en ExxonMobil vielen juist tegen. Hun aandelen leverden tot bijna 3 procent in. Ook chipgigant Intel moest het ontgelden, met een koersverlies van 7 procent.