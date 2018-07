Gepubliceerd op | Views: 428

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het bedrijfsmodel van Takeaway is zeer aantrekkelijk. Dat schrijven analisten van ING die de maaltijdbezorgsite sinds begin deze maand volgen.

In die periode is het aandeel 6 procent gestegen. Het bedrijf zou volgens de ING-kenners nog meer waarde kunnen creëren door dochterbedrijf Lieferando in Duitsland samen te laten gaan met concurrent Delivery Hero. Als een dergelijke fusie goed zou worden uitgevoerd zou de waarde van Takeaway met 350 miljoen euro stijgen, volgens ING.

ING hanteert een koopadvies met een koersdoel van 65 euro. Het aandeel Takeaway stond vrijdag omstreeks 14.40 uur 5,5 procent hoger op 59,50 euro.