Meer winst en omzet ExxonMobil

IRVING/SAN RAMON (AFN) - Het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil heeft in het tweede kwartaal hogere resultaten behaald, vooral geholpen door de gestegen prijzen van olie. Het bedrijf krikte zijn investeringen flink op.

De nettowinst klom met 18 procent tot 4 miljard dollar op jaarbasis. De totale omzet steeg naar 73,5 miljard dollar, van 58 miljard dollar een jaar geleden. De totale productie van olie en gas zakte met 7 procent tot het equivalent van 3,6 miljoen vaten per dag. De gasproductie was mede lager door onderhoudswerkzaamheden.

Het grootste oliebedrijf van de Verenigde Staten spendeerde in het afgelopen kwartaal 6,6 miljard dollar aan investeringen en exploratie, een stijging met 69 procent. Het geld ging met name naar grote projecten in Brazilië, Indonesië en het olie- en gasrijke gebied Permian Basin in de VS.

De Amerikaanse branchegenoot Chevron zette in het afgelopen kwartaal een winst in de boeken van 3,4 miljard dollar, tegen 1,5 miljard dollar een jaar eerder, eveneens geholpen door de hogere olieprijzen. De omzet kwam uit op 40 miljard dollar, tegen 33 miljard dollar vorig jaar.