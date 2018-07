Merck blijft profiteren van medicijn Keytruda

Gepubliceerd op | Views: 426 | Onderwerpen: biotechnologie

KENILWORTH (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse farmaceut Merck schroeft opnieuw de winstverwachting voor de rest van het jaar op, na een sterk tweede kwartaal. Met name de verkoopcijfers van kankermedicijn Keytruda en humaan papillomavirusvaccin Gardasil droegen bij aan de groei.

De totale kwartaalomzet kwam uit op 10,5 miljard dollar, 5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst bedroeg 1,7 miljard dollar.

Merck verwacht dat de aangepaste winst per aandeel aan het einde van het jaar uitkomt tussen de 4,22 en 4,30 dollar. De verwachting was eerst dat de winst niet boven de 4,28 dollar per aandeel zou uitkomen.

Branchegenoot AbbVie verwacht eveneens dat de aangepaste winst per aandeel omhoog gaat, van 1,98 dollar naar 2 dollar. De Amerikaanse farmaceut profiteert met name van de omzetgroei van reumamiddel Humira. De totale aangepaste omzet kwam uit op 8,26 miljard dollar. De nettowinst ging van 1,9 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2017 naar 2 miljard dollar in het afgelopen kwartaal.