Omzet Colgate-Palmolive licht gestegen

Gepubliceerd op | Views: 42

NEW YORK (AFN) - Colgate-Palmolive, vooral bekend van de tandpasta, heeft in het tweede kwartaal een licht hogere omzet behaald. Dat was vooral te danken aan gestegen verkoopvolumes.

De omzet ging met 1,5 procent vooruit tot bijna 3,9 miljard dollar vergeleken met vorig jaar. De nettowinst kwam uit op 637 miljoen dollar, tegen 524 miljoen dollar een jaar geleden.

De hogere winst is mede te danken aan kostenbesparingen. Naast tandpasta is het Amerikaanse bedrijf ook producent van schoonmaakmiddelen, verzorgingsproducten, zeep en diervoer. Colgate rekent voor het hele jaar op een lichte omzetgroei.