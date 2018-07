quote: free1 schreef op 27 jul 2018 om 13:45:

Binck lijkt mij een aflopend verhaal.



Ik kan mij voorstellen dat een kleinere belegger ervoor kiest bij zijn "eigen" bank te beleggen; ING, Rabo, ABN.

Vanwege het gemak, het bepekte financiële voordeel bij een overstap en te nemen drempel bij die overstap.

Maar verder is er voor de actieve kostenbewuste belegger maar 1 optie.

DeGiro.

DeGiro is i.m.h.o. wel alleen geschikt voor iets meer ervaren beleggers.

Juist voor de kleine belegger is het heel voordelig bij de giro.Grootbanken gebruiken drempel bedragen van rond de 10 euro en bij de giro is dat maar 1 of 2 euro.