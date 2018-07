'Heineken voert volumes verder op'

Gepubliceerd op | Views: 398 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Heineken heeft het eerste halfjaar van 2018 naar verwachting weer meer bier verkocht. Dat komt naar voren uit een consensus van analistenschattingen die de brouwer zelf op de website heeft gepubliceerd. Heineken komt maandag met resultaten naar buiten.

Volgens de ramingen zal Heineken het verkoopvolume met ruim 3 procent hebben opgevoerd ten opzichte van de eerste helft van 2017. Azië blijft een belangrijke drijver voor de groei. In die regio wordt een verkoopplus van ruim 9 procent verwacht. In Afrika en het Midden-Oosten zullen volumes volgens de ramingen bijna 5 procent hoger uitvallen.

In Noord- en Zuid-Amerika zal Heineken ook duidelijk meer bier hebben verkocht. In Europa zal naar verwachting sprake zijn van mindere verkopen. In deze regio had Heineken aan het begin van het jaar last van het relatief koude weer. Mede daardoor vielen de biervolumes in het eerste kwartaal 1,7 procent lager uit.

Heineken wist in totaal in het eerste kwartaal meer bier aan de man te brengen. Wel maakte het bedrijf minder winst dan een jaar eerder. De brouwer zei eerder voor heel het hele jaar te rekenen op groei van winst en omzet.