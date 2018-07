Grote uitschieters op licht hogere beurzen

Gepubliceerd op | Views: 550

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese beurzen gingen vrijdag licht vooruit. Op individueel niveau lieten aandelen wel flinke uitschieters zien. Op het Damrak viel het kwartaalbericht van verlichtingsbedrijf Signify in de smaak, terwijl beursintermediair Flow Traders hard werd afgestraft. Oliedienstverlener SBM Offshore zat flink in de lift na een schikking van de Braziliaanse corruptiezaak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 576,10 punten. De MidKap steeg 1,2 procent tot 785,57 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen klommen tot 0,5 procent.

Signify ging aan kop bij de hoofdfondsen met een plus van 7,4 procent. Het verlichtingsbedrijf gaf een omzetwaarschuwing, maar die was volgens ING-analisten al verwacht. Ook verdubbelt Signify de omvang van zijn aandeleninkoopprogramma tot 300 miljoen euro. Informatieleverancier RELX sloot de rij met een min van 2 procent.

SBM Offshore

In de MidKap prijkte SBM Offshore bovenaan met een winst van ruim 11 procent. Beleggers waren opgelucht na een schikking van een corruptiezaak in Brazilië voor circa 299 miljoen dollar. Het schikkingsbedrag komt grofweg overeen met het bedrag dat SBM voor de kwestie opzij heeft gezet. Flow Traders bungelde onderaan met een verlies van 10,1 procent. De beursintermediair deed het in de afgelopen periode aanmerkelijk minder goed dan in het eerste kwartaal.

Bij de kleinere bedrijven kelderde Beter Bed 6 procent. Problemen op de Duitse markt blijven de beddenverkoper achtervolgen. De omzet en de winst zakten in de eerste helft van 2017.

Danone

Vooral in Parijs was het druk aan het cijferfront. Danone klom 2,5 procent. 's Werelds grootste yoghurtmaker boekte meer winst in het afgelopen kwartaal. Ook de resultaten van supermarktconcern Carrefour (plus 10,8 procent) vielen in goede aarde.

Beleggers waren minder tevreden met de kwartaalberichten van het Franse luxegoederenconcern Kering (min 7,1 procent) en de Franse maker van schoonheids- en verzorgingsproducten L'Oréal (min 3,4 procent).

Euro

In Londen steeg BHP Billiton 3,6 procent. Het Britse olie- en gasbedrijf BP (min 0,7 procent) koopt het merendeel van de Amerikaanse schaliegasactiviteiten van de mijnreus voor 10,5 miljard dollar.

De euro was 1,1627 dollar waard, tegen 1,1667 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 69,48 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 74,45 dollar per vat.