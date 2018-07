'Zaak SBM in Brazilië 180 graden om'

Gepubliceerd op | Views: 2.902 | Onderwerpen: Brazilië

AMSTERDAM (AFN) - De schikking die SBM Offshore heeft getroffen in Brazilië zorgt voor totaal gewijzigde vooruitzichten voor de oliedienstverlener in het Zuid-Amerikaanse land. Dat schrijven kenners van ING in een rapport. Daarbij maken ze melding van de ,,dynamiek" die 180 graden is gedraaid. Analisten van KBC Securities noemen de overeenkomst ,,uitstekend nieuws''.

SBM betaalt de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras en de Braziliaanse overheid 299 miljoen dollar. Belangrijk punt in de overeenkomst noemt ING dat Petrobras geen eiser meer zal zijn in de zaak die is aangespannen door de MPF. De openbaar aanklager zal nu alleen moeten optrekken in de kwestie tegen SBM, om de rechter te overtuigen. MPF doet zijn beklag ten aanzien van de zogeheten Improbity Act, een anti-corruptie wet.

SBM gaat met de getroffen schikking in de arm, nu het gesprek aan met MPF. Doel daarbij is om ook de openbaar aanklager te overtuigen de zaak te laten rusten. In het uiterste geval zal de rechter die beslissing nemen. De kenners van KBC denken dat in het slechtste geval de bedragen in de door het MPF aangespannen rechtszaak lager uit zullen vallen.

Koopadvies

Volgens ING is het nog niet geheel duidelijk in hoeverre SBM nu bereid is om mee te dingen naar drie tot vijf huidige tenders van Petrobras. Daarbij moeten zaken als risico en rendement worden gewogen. De kenners verwachten daarover op korte termijn geen nieuws.

ING handhaaft zijn koopadvies met een koersdoel van 20 euro. KBC hield ook vast aan zijn koopadvies en verhoogde zijn koersdoel naar 20 euro. Het aandeel SBM noteerde rond 10.20 uur 11,8 procent hoger op 13,50 euro.