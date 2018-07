'Resultaten Beter Bed bijzonder zwak'

Gepubliceerd op | Views: 298

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De resultaten die Beter Bed vrijdag publiceerde waren bijzonder zwak. Dat schrijven analisten van NIBC. Kenenrs van ING vinden de cijfers eveneens tegenvallen.

De omzet van de beddenmaker kwam lager uit dan de kenners hadden voorzien. Dat het bedrijf een brutoverlies in de boeken zette, kwam ook als een verrassing, aldus de kenners. Met name in Duitsland, de grootste markt voor Beter Bed, ging het slecht in de nasleep van een gifschandaal met schuimmatrassen.

,,De resultaten komen als een echte schok gezien de omvang van het brutoverlies en de onzekerheid met betrekking tot de kosten die moeten worden gemaakt om het tij te keren in Duitsland", schrijft NIBC.

Holdadvies

Volgens ING ontbreekt het vooralsnog aan vooruitzichten op termijn. Het bedrijf belooft in het laatste kwart van het jaar met een strategie-update te komen.

ING houdt vast aan een holdadvies met een koersdoel van 13 euro. NIBC hanteert een koopadvies met een koersdoel van 13,50 euro

Het aandeel Beter Bed stond vrijdag na circa een uur handelen bijna 8,6 procent lager op 6,16 euro.