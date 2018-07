'Flow Traders lijdt onder minder handel'

Gepubliceerd op | Views: 724

AMSTERDAM (AFN) - De volatiliteit op de aandelenmarkten was lager dan voorzien in het tweede kwartaal, dus is het logisch dat de resultaten van beursintermediair Flow Trader ook lager uitkwamen. Dat schrijven analisten van ING die wel hadden verwacht dat de gevolgen voor Flow Traders iets minder groot zouden zijn.

Over de toekomst zijn de kenners positief. Flow Traders' strategie om zich ook op onder meer de valutamarkt te begeven en zo zijn portfolio te verbreden laat al resultaten zien. Ook was het interimdividend hoger dan waar de analisten op hadden gerekend.

ING heeft een hold-advies voor Flow Traders met een koersdoel van 38,00 euro. Het aandeel stond vrijdag rond 09.45 uur 11,2 procent in de min op 25,42 euro.