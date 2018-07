'Altice Europe heeft lage marktwaarde'

De clue voor de aandeelhouders zit hem hierin :



Wat houdt de aandeelhouder intrinsiek over, .. als de business van Portugal verkocht wordt ? En wat blijft er daarna intrinsiek over als de business van Dominica verkocht wordt ? En wat blijft er aan assets over als ook SFR verdwijnt ?





Een bijna lege huls, waarin Altice Europe alleen de Israëlische assets nog heeft. Heel veel uitstaande aandelen, maar zonder inhoudelijke dekking.



Waarde .. 2x niks.