Reckitt Benckiser positiever over omzetgroei

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse producent van medicatie, schoonmaakmiddelen en drogisterijartikelen Reckitt Beckiser is positiever gestemd over de omzetgroei in heel 2018. De onderneming denkt dat de vergelijkbare omzetgroei zal uitkomen aan de bovenkant van de eerder uitgesproken bandbreedte van 2 tot 3 procent.

In het tweede kwartaal steeg de vergelijkbare omzet met 4 procent, vooral dankzij een goede verkoop van babyvoeding in China. Het concern, onder meer bekend van Durex, Calgon, Nurofen en Clearasil, zette in de afgelopen periode een omzet in de boeken van 3 miljard pond (3,4 miljard euro), 23 procent meer dan een jaar eerder. Die sterke omzetstijging is te danken aan de overname vorig jaar van babyvoedingsmaker Mead Johnson Nutrition. Volgens Reckitt verloopt de integratie van Mead voorspoedig.