Jaarrekening 2017 eens doorgespit. Wat me niet bevalt zijn de hoge kosten voor advocaat 55k, operational lease kosten voor de auto, hoge post aan goodwill en de verhoogde man fee aan bestuurders. Ik vind de toko nog onvoldoende levensvatbaar. Ook is het erg afhankelijk van de financiering door Value 8.Deze steun is financieel gemaximeerd op aanvullend 950.000. Vandaar de obligaties denk ik. Ook snap ik de overnamesom op Tostrams niet van 100k. De toko was maar 22k waard, dus een goodwill van 78. Waarom zoveel goodwill betalen? Kortom: verdienmodel moet zich nogb bewijzen, te hoog kostenpatroon en erg afhankelijk van Value 8.